Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler... Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak..

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ