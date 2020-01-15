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  • 15.01.2020 09:57
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 10:17

Emekliye en az 416 TL! , yattı mı?

ve Bağ-Kur emekli maaşı için heyecanlı bekleyiş başladı. Emekli maaşlarına yapılan sonrasında milyonlarca emekli maaşların yatmasını bekliyor. Aynı zamanda emekliler farkı ile oluşan zammı bu ay alacak. SSK emeklileri itibarıyla maaşlarını hesaplarda görmeye başlayacak. Bağ-Kur emeklileri ise 2020 itibarıyla paralarını alacak. Memur emeklileri zamlı maaşların yanı sıra 3 aylık enflasyon farkı da alacak. Enflasyon farkı 416 TL'nin altında olmayacak. Peki, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? 2020 zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? İşte emekli maaşları ödeme tablosu...

Emekliye en az 416 TL! 3 aylık fark ne kadar, yattı mı?

Emekliler zamlı maaşların yatmasını bekliyor. SSK emeklileri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri 24 Ocak'tan itibaren zamlı maaşları almaya başlayacak. Emeklilere yapılan zammın dışında enflasyon farkı da eklendi. Emeklilerin enflasyondan olumsuz etkilenmemesi için verilen farklar memurlar için 3 aydır birikiyor. 3 aylık enflasyon farkını toplu olarak alacak memurların maaşlarına en az 416 TL ek ödeme yapılacak. Peki, zamlı emekli maaşları ne kadar oldu? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar? İşte 2020 zamlı emekli maaşları ile ilgili bilgiler... Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni aylıklarına kavuşuyor. Zamlı emekli maaşı ödemeleri ayın 17'sinde SSK emeklileri ile başlayacak. SSK emeklileri yüzde 6.5 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 17-27 Ocak tarihleri arasında alacak..

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