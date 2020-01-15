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  • 15.01.2020 18:07
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 18:08

3+1 ve 2+1 ödeme planı kaç para kaç taksitle ödenecek?

başvurusu nasıl yapılır 2020 ödeme planı nasıl? Soruları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürecek TOKİ 100 bin konut projesi için başvurular bugün yani 'ta sona erdi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) yatay mimari anlayışıyla başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, TOKİ kura sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanıyor? Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 oranıyla ev sahibi olabilecek.

TOKİ 3+1 ve 2+1 ödeme planı kaç para kaç taksitle ödenecek?

Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşı mutlu edecek 100 bin konut projesi için başvurular bugün bitiyor. 25 yaşını dolduranlar ve hane halkının aylık maaşı 5 bin üstü olmayanlar TOKİ başvurusu yapacak. Peki TOKİ konutları hangi illerde hangi ilçelerde nerede yapılacak? İstanbul'daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı'da yer alacak. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara'da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

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