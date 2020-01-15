Ev sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşı mutlu edecek 100 bin konut projesi için başvurular bugün bitiyor. 25 yaşını dolduranlar ve hane halkının aylık maaşı 5 bin üstü olmayanlar TOKİ başvurusu yapacak. Peki TOKİ konutları hangi illerde hangi ilçelerde nerede yapılacak? İstanbul'daki konutlar Arnavutköy Hadımköy, Sancaktepe, Şile Ağva, Tuzla Orhanlı ve Tuzla Aydınlı'da yer alacak. İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara'da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ