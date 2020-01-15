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  • 15.01.2020 18:09
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 18:09

ve euro gün sonu yükselişte! 15 Ocak canlı dolar ve euro alış satış ne kadar, kaç TL oldu?

ve eurodaki son durum, piyasalardaki gelişmeleri takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 5,87'den işlem görüyor. Dün 5,86-5,90 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 5,8812'den tamamladı. Dolar ve euronun gün sonunda yükselişe geçtiği görülüyor. Bu kapsamda dolar ve eurodaki güncel durumu merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte 15 Ocak canlı dolar ve euro alış satış fiyatları...

Dolar gün sonu yükselişte! Dolar ve euro ne kadar oldu?

15 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8850'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5480'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6645'ten satıldı. Peki, 15 Ocak canlı dolar ve euro alış satış ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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