15 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8850'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5480'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6645'ten satıldı. Peki, 15 Ocak canlı dolar ve euro alış satış ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?