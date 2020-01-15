15 Ocak dolar ve eurodaki güncel durum, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Dolar/TL, bugüne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 5,8850'den işlem gördü. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5480'dan, sterlin/TL yüzde 0,1 artışla 7,6645'ten satıldı. Peki, 15 Ocak canlı dolar ve euro alış satış ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurlarında son durum...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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