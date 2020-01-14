Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.01.2020 14:15
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:26

da parası olanlar dikkat! Limitler değişti mutlaka kontrol edin!

da parası birikimi olanları yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bu bağlamda çok önemli bir değişiklik yaptı. Geçtiğimiz ay açıklanan düzenleme bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi ve mevduat hesaplarında uygulanmaya başladı. Daha önce 100 bin lira olan güvence yeni düzenleme ile 150 bin liraya çıkarıldı.

Bankada parası olanlar dikkat! Limitler değişti mutlaka kontrol edin!

Banka mevduatları ile ilgili önemli değişiklik yapıldı. TMSF tahisl olunacak primler için düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeye göre bankalarda 150 bin liraya kadar olan mevduatların tamamı devlet güvencesi altına alındı. Vdeli mevduat: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriBankada parası olanlar dikkat! Limitler değişti mutlaka kontrol edin!
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri