Bankada parası olanlar dikkat! Limitler değişti mutlaka kontrol edin!

Banka mevduatları ile ilgili önemli değişiklik yapıldı. TMSF tahisl olunacak primler için düzenleme getirdi. Yeni düzenlemeye göre bankalarda 150 bin liraya kadar olan mevduatların tamamı devlet güvencesi altına alındı. Vdeli mevduat: Belirli bir süre için ve bir karşılık bekleyerek açılan hesaptır. Mevduat bankaları paranın bankada tutulacağı süreye göre hesaptaki paraya faiz öder. Vadeli mevduat hesapları 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da 1 yıllık açılabileceği gibi 22 günlük, 42 günlük gibi gün hesabı yapılarak da açılabilir

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