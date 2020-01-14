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  • 14.01.2020 22:33
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 22:33

Son dakika: Hartum- seferini iptal etti

Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları (), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle başkent Hartum'dan 'a bu gece yapacağı seferini iptal ettiğini duyurdu.

THY o seferini iptal etti

yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 Ocak'ta yerel saatle 00.30'da Hartum Havalimanı'ndan planlanan TK0681 sefer sayılı Hartum- uçuşu güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

Sudan Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri, havalimanı yakınlarında bazı askerlerin neden olduğu olaylardan dolayı hava trafiğinin güvenlik gerekçesiyle yerel saatle 20.00'ye kadar durdurulduğunu, ardından bu sürenin 5 saat daha uzatıldığını bildirmişti.

Ülkede istihbarat birimindeki bazı askerlerin görevlerine son verilmesinin ardından hak edişlerini alamadıkları gerekçesiyle başkent sokaklarında başlattıkları protesto, ordunun devreye girmesiyle sona ermişti.

Söz konusu gruplar, başkentte havalimanına çıkan bazı caddelerin de aralarında olduğu bazı yolları trafiğe kapatmış, havaya ateş açarak durumu protesto etmişti.

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