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  • 14.01.2020 22:16
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 22:21

Kredi çekmek isteyenlere müjdeler peş peşe geliyor! Ziraat, TEB, Denizbank, Akbank, nedir?

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar müjdeler verilmeye devam ediyor. Kamu ve özel bankalar tarafından sunulan kredi faiz indirim fırsatı devam ederken on binlerce kişi kredi çekmek için başvuruda bulundu. İndirim açıklamaları yakından takip edilirken bir banka daha müjdeli haberi milyonlarca vatandaşla paylaştı. Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını yüzde 0,79'a indirdi. Peki, Ziraat Bankası, TEB, Denizbank, Akbank, Garanti BBVA kredi faiz oranı kaç oldu? İşte bankalar tarafından sunulan güncel oranlar

Kredi faizinde yeni fırsat sunuldu! İşte güncel oranlar

Kredi faiz oranlarında yeni indirimler yapılmaya devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bu kapsamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. Özellikle son aylarda on binlerce vatandaşın kredi çekmek için talepte bulunduğu görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.02
Konut kredisi: 0.99
Sıfır konut için 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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