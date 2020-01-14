Kredi faiz oranlarında yeni indirimler yapılmaya devam ediyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar bu kapsamda konut, taşıt ve ihtiyaç kredisindeki güncel durumu öğrenmek istiyor. Özellikle son aylarda on binlerce vatandaşın kredi çekmek için talepte bulunduğu görülüyor. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle satış rekoru kırılması bekleniyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.02

Konut kredisi: 0.99

Sıfır konut için 0.79

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