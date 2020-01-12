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  • 12.01.2020 22:41
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 22:41

, bugün ve yarınki Manila seferlerini iptal etti

(), 'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

THY açıkladı! O seferler iptal

(), 'de bir yanardağın aktif hale gelmesi nedeniyle başkent Manila'ya bugün ve yarın yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

Alınan bilgiye göre, Taal Gölü'nde bulunan bir adadaki yanardağın patlaması sonrası THY'nin bugünkü "TK 85 Manila-İstanbul" ile yarınki "TK 84-85 Manila-İstanbul-Manila" seferlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.


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