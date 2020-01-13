Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.01.2020 13:51
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 13:51

'den flaş seferleri kararı!

Türk Hava Yolları'nın (), yarın yapılması planlanan Roma, Venedik ve Milano seferleri, hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

THY'den flaş İtalya seferleri kararı!

Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından, "14 Ocak 2020 tarihinde hava trafik kontrolörleri grevi sebebiyle, aşağıda detayları verilen seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. TK1865-TK1866 İstanbul-Roma-İstanbul, TK1871-TK1872, İstanbul-Venedik-İstanbul, TK1895-TK1896 İstanbul-Milano-İstanbul." paylaşımı yaptı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTHY'den flaş İtalya seferleri kararı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri