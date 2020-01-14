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  • 14.01.2020 11:04
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 11:30

Son dakika: Bakan Dönmez'den flaş açıklaması!

Son dakika haberine göre, ve , " ve ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp getireceğiz" dedi.

Bakan Dönmez'den flaş TürkAkım açıklaması!

ve , "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. ve 'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp getireceğiz." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:
Sanayide kullanılan yıllık 12 milyar metreküp doğal gazın 5,2 milyar metreküpü yani yüzde 43'ü OSB'lerimizde üretime dönüşüyor. Ülkemizde sanayinin tükettiği 140 milyar kWh elektriğin, 42 milyar kWh'i yani yüzde 30'u OSB'lerimizde emekle birleşti ve katma değere dönüştü" dedi.

OSB'lerimizdeki Güneş Enerjisi Santrali kapasitemiz 250 MW'ye ulaştı.

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