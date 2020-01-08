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Asrın projesi TürkAkım boru hattı nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım Boru Hattı Projesi Başkan Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenler açıldı. Türkakım Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak. Türk Akım boru hattı projesi ile Rusya'nın elinde bulundurduğu doğalgaz rezervleri, doğrudan Türkiye'nin dağıtım şebekesine bağlanacak ve buradan Avrupa'ya sevkiyatı sağlanabilecek. TürkAkım projesi ile ilgili birçok konu araştırılıyor. Peki TürkAkım projesi nedir? TürkAkım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? TürkAkım projesinin güzergahı ne? İşte asrın projesi hakkında detaylar...

08.01.2020 16:47 - Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08
Asrın projesi Türk Akım boru hattı projesi nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşti. Asrın projesi olan Türkakım hakkında pek çok detay merak ediliyor.

Asrın projesi Türk Akım boru hattı projesi nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

BORU HATTI 31 ARALIK'TA GAZ AKIŞINA HAZIR HALE GETİRİLDİ

Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı.

Asrın projesi Türk Akım boru hattı projesi nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Rus gazını doğrudan Türkiye'ye iletecek TürkAkım boru hattı 31 Aralık 2019 itibarıyla gaz akışına hazır hale getirildi.

Asrın projesi Türk Akım boru hattı projesi nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım'ın 15,75 milyar metreküp kapasiteli ilk hattı Türkiye'ye gaz akışı sağlarken, aynı kapasiteli ikinci hat üzerinden Avrupa'ya gaz gönderilecek.

Asrın projesi Türk Akım boru hattı projesi nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Kıyıköy'deki alım terminalinden sonra karadaki iki yeraltı boru hattından biri Lüleburgaz'da Türkiye'nin mevcut doğalgaz şebekesine bağlanacak. Diğer boru hattı ise Türkiye - Avrupa sınırına ulaşıp burada sona erecek.

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