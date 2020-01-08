Asrın projesi TürkAkım boru hattı nedir? Açılışını Başkan Erdoğan'ın yaptığı projenin güzergahı...

Türkiye ile Rusya'nın ortaklığında tamamlanan ve dünyanın sayılı projelerinden biri olan TürkAkım Boru Hattı Projesi Başkan Erdoğan'ın ve Rusya lideri Putin'in katıldığı törenler açıldı. Türkakım Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak. Türk Akım boru hattı projesi ile Rusya'nın elinde bulundurduğu doğalgaz rezervleri, doğrudan Türkiye'nin dağıtım şebekesine bağlanacak ve buradan Avrupa'ya sevkiyatı sağlanabilecek. TürkAkım projesi ile ilgili birçok konu araştırılıyor. Peki TürkAkım projesi nedir? TürkAkım doğalgaz hattı ne önem taşıyor? TürkAkım projesinin güzergahı ne? İşte asrın projesi hakkında detaylar...

08.01.2020 16:47 - Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





