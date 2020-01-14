Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.01.2020 08:06
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 08:09

Son dakika: na sınırlama! 'nın cep telefonu taksit sayısı kararı Resmi Gazete'de

Son dakika haberine göre , cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonları için kredi taksit sayısı 3'e düşürüldü. Daha önce bu sınır 6 aydı.

Cep telefonu taksit sayısına sınırlama

Fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 3 oldu. BDDK sınır olarak 3500 lira seviyesini korudu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz günlerde taslağı görüşe açan BDDK kararını Resmi Gazete'de açıkladı.

Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.

Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Cep telefonu taksit sayısına sınırlama! BDDK'nın cep telefonu taksit sayısı kararı Resmi Gazete'de
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri