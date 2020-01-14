Fiyatı 3500 liranın üzerinde olan cep telefonlarında kredi taksit sayısı 3 oldu. BDDK sınır olarak 3500 lira seviyesini korudu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu kredi taksitlerine ilişkin düzenlemeye gitti. Geçtiğimiz günlerde taslağı görüşe açan BDDK kararını Resmi Gazete'de açıkladı.

Buna göre, cep telefonlarında fiyatı 3500 lira ve altındaysa kredi taksiti 12 ay, 3500 lira ve üzerindeyse kredi taksiti 3 ayı aşamayacak. Ayrıca bu kredilerin yapılandırılmasında da yeni taksit sayıları geçerli olacak.



Daha önceden bu sınır 6 ay olarak uygulanıyordu.