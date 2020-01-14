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  • 14.01.2020 14:06
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 14:07

fırsatı! Bunları yapanlar erken emekli olabilirler!

Milyonlarca çalışan için fırsatı geldi. Çalışanlar erken emeklilik şartlarını bir an önce yerine getirip emekli olmak istiyor. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi ’nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim” ekranından kolayca öğrenebilirsiniz. erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir.

Erken emeklilik müjdesi! Bunları yapanlar erken emekli olabilirler!

Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Sorusu her çalışanın cevap aradığı bir soru. E Devlet sisteminde bulunan ne zaman emekli olabilirim uygulaması sayesinde emeklilik hesaplama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim uygulaması hakkında detaylı bilgi haberimizde. Erken emeklilik için kullanılan farklı yöntemler bulunur. Askerlik borçlanması sayesinde erken emekliye ayrılma, doğum borçlanması ile erken emekliye ayrılma, bu yöntemlerden birkaçıdır. Bu yöntemler ile erken emekliye ayrılmak için SGK il veya İlçe Müdürlüklerine, Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekir. SGK erken emeklilik yöntemleri, şartları ve başvurularına ilişkin detayları alt başlıklar içerisinden öğrenebilirsiniz.

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