Normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim? Sorusu her çalışanın cevap aradığı bir soru. E Devlet sisteminde bulunan ne zaman emekli olabilirim uygulaması sayesinde emeklilik hesaplama işleminizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ne zaman emekli olabilirim uygulaması hakkında detaylı bilgi haberimizde. Erken emeklilik için kullanılan farklı yöntemler bulunur. Askerlik borçlanması sayesinde erken emekliye ayrılma, doğum borçlanması ile erken emekliye ayrılma, bu yöntemlerden birkaçıdır. Bu yöntemler ile erken emekliye ayrılmak için SGK il veya İlçe Müdürlüklerine, Sosyal Sigortalar Kurumu İl veya İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekir. SGK erken emeklilik yöntemleri, şartları ve başvurularına ilişkin detayları alt başlıklar içerisinden öğrenebilirsiniz.

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