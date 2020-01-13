Şehirlerin kaderi değişiyor! 1,5 milyon TL'ye kadar cezası olacak! İşte o maddeler

1- Yüksek yapıya sınır geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta vurgu yaptığı yatay mimari imar planlarına da yansıyacak. Bundan sonra planlarda 'yükseklik serbest' tanımı yer alamayacak. Bugün geçerli olan bu madde ile inşaat yapan bir firma taban alanının düşük tutup hakkını yükseklikten yana kullanabiliyor.