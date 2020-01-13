Şehirlerin kaderi değişiyor! 1,5 milyon TL'ye kadar cezası olacak! İşte o maddeler
TBMM'ye sunulacak kanun teklifiyle artış şehirlerin silüetini bozan yüksek binalar tarih oluyor. İmar planlarında yapılacak değişiklikle bundan sonra "yükseklik serbest" tanımı kalkacak. Her ilçe için çevredeki yapılara bakılarak bir kat sınırı koyulacak. Sınırları belediye meclisleri belirleyecek. Şehirlerin kaderini değiştirecek düzenlemeler Meclis'te oylanacak. İşte değişecek diğer önemli maddeler...
Uzun süredir gündemde olan yatay-dikey mimar tartışmasını kökünden çözecek bir kanun teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuluyor. AK Partili Milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif yasalaşırsa, yüksek yapılara sınır getirecek, kişiye özel plan değişikliği engelleyecek, kaçak yapılara geçit verilmeyecek ve rant vergisinin adil paylaşımını sağlayacak.
Saha çalışmaları sonrası tespit edilen sorunları çözmek için hareket geçtiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, getirilecek yeni kanun ve yapılacak kanun değişiklikleriyle şehirlerin sağlıklı gelişimine önemli katlı sağlanacağına dikkat çekti. Hürriyet'in haberine göre Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre teklifte öne çıkacak maddeler şöyle:
1- Yüksek yapıya sınır geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her fırsatta vurgu yaptığı yatay mimari imar planlarına da yansıyacak. Bundan sonra planlarda 'yükseklik serbest' tanımı yer alamayacak. Bugün geçerli olan bu madde ile inşaat yapan bir firma taban alanının düşük tutup hakkını yükseklikten yana kullanabiliyor.
Ancak kanun yasalaşınca çıkılacak kata firmalar karar veremeyecek. Yeni yerleşim alanlarında ortalama 5 kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise geçmişte inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak. Kar sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. 7 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekecek, aksi takdirde ruhsat verilmeyecek.