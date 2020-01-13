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  • 13.01.2020 12:20
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 12:20

'ndan piyasaya 250 milyon lira

, miktar yöntemiyle düzenlenen 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi. İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 oldu.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 250 milyon lira

Türkiye Cumhuriyet (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 20 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 250 milyon lira verdi.

İhaleye 250 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 12,00 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 12,73 seviyesinde gerçekleşti.

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