Borsa’da yeni rekor kırıldı Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı.

Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı. Analistler, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü, BIST 100 Endeksi'nde yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.