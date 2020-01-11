Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı. Analistler, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü, BIST 100 Endeksi'nde yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.
- Ekonomi
- 11.01.2020
- Gazete
Borsa’da yeni rekor kırıldı
Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı.
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