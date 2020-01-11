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Borsa’da yeni rekor kırıldı

Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı.

Borsa’da yeni rekor kırıldı
Borsa güçlü yükselişini dün de sürdürdü. Borsa İstanbul'da BIST100 Endeksi dün gün içinde 119 bin puanı aşarak yaklaşık 2 yılın zirvesini gördü. Endeks günü yüzde 0.57 artışla 118.663 puandan tamamladı. Analistler, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü, BIST 100 Endeksi'nde yeni hedefin tarihi zirve olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

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