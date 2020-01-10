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  • 10.01.2020 10:15
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 10:16

Son dakika: Borsa güne yükselişle başladı

Son dakika haberine göre 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 118.250,70 puandan başladı. Böylece Borsa'da Mart 2018'den bu yana en yüksek seviye görülmüş oldu. Analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Borsa güne yükselişle başladı

'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 118.250,70 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 260,25 puan ve yüzde 0,22 değer kazancıyla 118.250,70 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,39 yükseliş kaydetti.

Dün artan küresel risk iştahının yanı sıra döviz kurları ve tahvil faizlerindeki düşüşlerin desteğini de alan Borsa 'da, banka hisseleri öncülüğünde BIST 100 endeksinde tarihi yükselişlerden biri görüldü.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günlük işlem hacminin ilk kez 20 milyar lirayı aştığı günde, yüzde 4,53 değer kazanan BIST 100 endeksi, 117.990,45 puanla 13 Mart 2018'den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, ile arasındaki gerilimin, ABD tarafından gelen "ön koşulsuz müzakere" teklifi ve İran'da yetkililerin sakin tondaki açıklamaları ile azaldığını belirterek, piyasaların veri odaklı seyrine döndüğünü kaydetti.

Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde yeni hedeflerin 119.000 ve tarihi zirvesi olan 121.532 seviyeleri olacağını söyledi.

Analistler, kar satışlarının etkisini artırması durumunda ise 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

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