2018 2. dönem Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte çiftçiler ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 13 Ocak Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Ödeme tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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