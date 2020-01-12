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  • 13.01.2020 07:37
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 07:37

13 Ocak ? 2018 2. dönem ?

Buzağı destek ödemeleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki dönem halinde gerçekleştirilen 2018 destek ödemelerin ilki 2 Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Bu ödemelerden faydalanan çiftçiler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 13 Ocak ?

Buzağı desteklemeleri yattı mı?
2018 2. dönem Buzağı desteklemesi ne zaman ödenecek? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen buzağı desteklemesinin 2018 2. dönem ödemelerinin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Yeni yıla girmemiz ile birlikte çiftçiler ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki, 2018 2. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman ödenecek? 13 Ocak Buzağı destek ödemeleri yattı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

2018/2 BUZAĞI DESTEKLEMELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buzağı destekleme ödemelerinin 2020 yılı içinde çiftçilerin TC kimlik numarasının son hanelerine göre belirlenecek takvime göre Ziraat bankası hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Ödeme tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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