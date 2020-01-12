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74 milyon yolcu taşıdı

, 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan , geçen yıl toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı. Bunun 30 milyon 280 bini iç hat yolcularından, 24 milyon 569 bini transit yolculardan oluştu. Geçen yıl THY 75,2 milyon yolcu taşımıştı. Kargo tarafında ise özellikle hatlarında yüzde 13'lük artış dikkat çekti. Bu bölgeye 471 bin 279 ton kargo taşımacılığı yapıldı.

THY 74 milyon yolcu taşıdı
Türk Hava Yolları, 2019 yılına ait trafik verilerini açıkladı. Buna göre yolcu doluluk oranı yüzde 81,6 olan , geçen yıl toplam 74 milyon 276 bin 202 yolcu taşıdı. Bunun 30 milyon 280 bini iç hat yolcularından, 24 milyon 569 bini transit yolculardan oluştu. Geçen yıl THY 75,2 milyon yolcu taşımıştı. Kargo tarafında ise özellikle hatlarında yüzde 13'lük artış dikkat çekti. Bu bölgeye 471 bin 279 ton kargo taşımacılığı yapıldı.

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