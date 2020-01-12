Milyonlarca asgari ücretliyi ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı. Aralık ayı sonunda yapılan asgari ücret zam görüşmeleri sonucunda 2020 yılında asgari ücretin 2324 TL olması kararlaştırılmıştı. Asgari ücret ve AGİ böylelikle zamlanmıştı. Ancak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir röportajda 75 TL jest yaptıklarını açıklaması sonrası sosyal medyada asgari ücret 2400 TL olacak iddiaları yer almaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretliye 75 TL'lik bir jestte bulunduklarını açıkladı. 75 liralık bu rakamın toplam maliyeti 6 milyar liranın üstünde olduğu belirtti. Peki, 2020 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret 2400 TL oldu mu? İşte detaylar!

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