SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. Şimdi milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır..

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