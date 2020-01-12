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  • 12.01.2020 11:02
  • Son Güncelleme: 12.01.2020 11:03

ayı , ve Bağkur emekli maaşları yattı mı? Emekli maaş farkı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

ayı , ve Bağkur emekli maaşları ne zaman hangi tarihte yatacak oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi SSK ve Bağkur emeklileri farklı tarihlerde maaş alıyor ve tahsis numarası önemli faktör. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Bunun için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünden "4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi" (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emeklilik-islemleri-evrak-takibi) seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.. İşte emekli maaş farkı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Emekli maaş farkı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisi olanlar yüzde 5.49 oranında zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6,49 zam alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. Şimdi milyonlarca emekli vatandaş zamlı maaşların ne zaman yatacağını merak ediyor. Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanları emekli maaşı yatma zamanlarını haberimizde verdik. Tahsis numaranızı sorgulama işlemlerini E-devlet aracılığı ile yapabilirsiniz. Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olan herkese verilen bir numaradır..

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HaberlerEkonomi Haberleri2020 Ocak ayı zamlı SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşları yattı mı? Emekli maaş farkı tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...
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