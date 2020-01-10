Bakan Albayrak: Enflasyon ve faiz tek haneyi görecek

Türkiye, 2020'ye çok daha güçlü adımlarla giriyor. Enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz.
Gıdada 1 liralık mal, 4 liraya satılıyor. 3 lira kime gidiyor? Fahiş fiyatlara karşı sahaya ineceğiz.
BORÇLUYA MÜJDE
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçiye yapılandırma müjdesi verdi. Sivas'ta iş dünyasıyla bir araya gelen Albayrak, doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilere yapılandırma imkanı getireceklerini belirterek, "Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde. Yüzde 9 faiz oranıyla 5 yıla kadar uzun vade istiyorlardı bizden, yeniden vadelendirebilecekler" dedi.
TEK HANE MESAJI
Albayrak, 2020'nin hem enflasyonda hem faizlerde kalıcı tek haneli rakamların daha güçlü görüldüğü bir yıl olacağını söyledi. 2019'un üçüncü çeyreğinde yakalanan yaklaşık yüzde 1'lik büyüme sonrası dördüncü çeyrekte de beklentilerin üzerinde tahmini yüzde 5 büyümenin yakalanacağını ifade eden Albayrak, "Yılı Allah'ın izniyle pozitif 0.5'lik bir büyümeyle geride bırakacağız" dedi.
'GIDADA SAHAYA İNECEĞİZ'
Gıda fiyatlarında olabilecek dalgalanmalara karşı da tedbir alacaklarına dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu: "Üreticinin ve son tüketicinin arasındaki marjı kendi fahiş avantajı için kullanan kesimlere çok farklı bir teknikle yeni bir süreç işleteceğiz. Öyle bir şey yok, üreticide 1 liralık mal 4 liraya... Arada ocu, bucu, tefeci... Nereye gidiyor bu 3 lira? 2020 artık sahaya indiğimiz bir yıl olacak."
Bakan Albayrak, dün ziyaret ettiği Sivas ve Tokat'ta büyük ilgi gördü. Albayrak, çocuklarla özel olarak ilgilendi.
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