Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8637 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5188 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında seyretmişti. Piyasalarda ABD-İran arasındaki gelişmeler takip ediliyor. Dolar kuru yeni güne 5,8727 seviyesinde başladı. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

10 Ocak Cuma güncel döviz kurları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...