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  • 10.01.2020 07:30
  • Son Güncelleme: 10.01.2020 07:30

son dakika: ABD-İran gerginliğinin hafiflemesiyle dolarda hareketlilik! 10 Ocak ve ?

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ile İran arasındaki gerginliğin hafiflemesi sonrası dolar/TL düşüşe geçti. Son üç gündür 5,96 - 5,98 bandında seyreden , 10 Ocak'a 5,8727 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 10 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8637 lira ve en yüksek 5.9272 lirayı gördükten sonra, 5.87 - 5.88 lira aralığında, euro ise en düşük 6.5188 lira ve en yüksek 6.5942 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında seyretmişti. Piyasalarda ABD-İran arasındaki gelişmeler takip ediliyor. Dolar kuru yeni güne 5,8727 seviyesinde başladı. Peki, euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

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