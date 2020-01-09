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  • 09.01.2020 22:25
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 22:25

Kredi faizinde yeni fırsat geldi! Garanti BBVA, Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, kaç oldu?

Taşıt, ihtiyaç ve konut kredi faizlerinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bankalar tarafından sunulan indirimli vatandaşların gündeminde bulunuyor. Son olarak kredi faiz indirimiyle ilgili 0.79 müjdesinin verilmesi vatandaşları sevindirdi. Dün yapılan açıklamada Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu. Peki, Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank kredi faiz oranı kaç oldu? İşte sunulan faiz teklifleri...

Kredi faizinde yeni fırsat geldi! İşte faiz oranları

Faiz indirimleri açıklamaları pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dört aylık süreçte kamu bankalarının başlattığı kredi faiz indirimine özel bankalarda katılım sağladı. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlarda finansman oranını 0.79'a düşürdüğünü açıkladı. Sıfır konutlarda faiz oranlarının yüzde 0,79'a kadar gerileyecek olması ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeyle gelecek yıl konutta 1,5 milyon adet satışla rekor kırılması bekleniyor. Peki, en uygun krediyi hangi banka veriyor? İşte Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank kredi faiz oranları...

0,79 MÜJDESİ VERİLDİ

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

0.79 KAMPANYASI SIFIR KONUT İÇİN GEÇERLİ

0,79 faiz oranı, konut üreticisi müteahhit veya yüklenici firma tarafından ilk kez satışa çıkarılan sıfır konutlar için geçerli olacak. Kredilerin vadesi 180 aya çıkacak. Kamu bankaların eşit taksitli, eşit ana paralı, artan taksitli ve azalan taksitli alternatif ödeme planları da sunacağı tahmin ediliyor.

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04

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