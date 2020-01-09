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  • 09.01.2020 17:18
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 17:49

Emekliye 3 ! İlave, ek ve ödemesi ne kadar? İşte taban tavan emekli maaşı...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin maaşlarına geçen hafta açıklanmıştı. ve Bağ-Kur'lular, bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 6.5 zam almıştı. Şimdi milyonlarca SSK, ve Bağkur emeklisi gözlerini ek ödeme, ve oranlarına çevirmiş durumda. Bu bağlamda emeklilerin gelirleri bu ay yükselecek. Tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak. kapsamındaki emekli uzman doktorlara 2 bin 483 lira, uzman olmayanlara da bin 898 lira ilave ödeme yapılacak. Peki SSK SGK ve BAĞ-KUR maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ne kadar? İşte taban ...

Emekliye 3 zam! İlave, ek ve promosyon ödemesi...

Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında enflasyon oranı olan yüzde 6.5 oranında zm yapılmıştı. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak.

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