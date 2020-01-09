Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak ayında enflasyon oranı olan yüzde 6.5 oranında zm yapılmıştı. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek. En düşük emekli maaşı 1125 TL olan SSK emeklilerine %8,46 zam yapılacak ve maaş 1220 TL olacak. Ek olarak %5 zam daha yapılarak 61 TL eklenecek bu durumda verilecek en düşük maaş 1280 TL olacak.

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