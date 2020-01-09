S&P'den muhalefeti üzecek Türkiye ekonomisi raporu!

Standard & Poor's, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) hakkında ekonomik değerlendirmesini yayınladı. "Jeopolitik Belirsizlik, Zayıf Yatırımcı Güveni ve Problematik Varlıklar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye (MENAT) Bankalarına Sorun Olmaya Devam Ediyor" başlıklı incelemede genelde Türkiye için sorunlu bir tablo bulunduğu iddia edildi ancak "Türk ekonomisi istikrara kavuşuyor" değerlendirmesi de yapıldı.

TÜRK BANKALARININ BORCU DÜŞÜYOR

Jeopolitik belirsizliğin, Türkiye'nin batılı müttefikleriyle yaşadığı belirtilen gerilimlerin, Lübnan ve Tunus'ta iç siyasi çalkantının bölgede bankacılık sistemlerinin kredi değerlilikleri üzerinde ağırlığını hissettirebileceğini kaydeden S&P, gerçekte, Türk bankalarının dış borcunun düşmeye başladığını bildirdi.

S&P, "Türk ekonomisi istikrara kavuşuyor" dedi, Türkiye'nin gelecek yıl için büyüme tahminini yüzde 3 olarak ilan etti ve şöyle devam etti:

"Yüzde 3'ün Türkiye için, sürekli artan nüfusu ve yüksek tüketimi karşısında ılımlı bir büyüme rakamı olduğunu değerlendiriyoruz. Ülke için ödemeler dengesi riskleri ısrarcı ve cari işlemler hesabı şu anda dengeye yakın, ancak Türkiye hala cari işlemler açığı artışıyla karşılaşmamak için önemli bir yıllık dış borç çevirme ihtiyacı içinde. Temel görüşümüz, aşağı yönlü riskler devam etmesine rağmen, hükümetin bu borcu büyük ölçüde başarıyla devredeceğidir."

Destekleyici dış koşulların bankacılık sektörünün varolan zorlukları idare edebilmesine yardımcı olduğunu kaydeden S&P, 30 Eylül itibarıyla 98 milyar dolar likit varlık ve baskılanan kredi genişlemesi eşliğinde, yükselen piyasalara karşı olumlu duyarlılığın riskleri hafifletebileceğini bildirdi.

S&P, şöyle devam etti:

"Pozitif yatırımcı duyarlılığının sürdürülmesi, bankacılık sektörünün kısa vadeli dış fonlamaya yüksek oranlı yapısal bağlılığından olayı anahtar öneme sahip. Bol küresel likiditenin bulunduğu koşulların Türk bankalarının dış fonlamaya erişimini desteklemeye devam etmesini umuyoruz. Bununla birlikte Türkiye'de jeopolitik riskler oldukça yüksek ve dış ilişkilerde bir kötüleşme bu erişimi tehlikeye atabilir."