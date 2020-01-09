9 Ocak emekli maaşı son dakika seyyanen ve intibak zam oranı açıklaması!

Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) hesaplamada yeni sistem önerisi geldi: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasında emeklililerin harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük kaldığını belirterek, "Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz" dedi. Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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