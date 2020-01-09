Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı belirtildi. İlanın açıklanmasıyla birlikte aranan başvuru şartları ve alım yapılacak adayların görevleri de belli oldu. TRT Mobil Jeneratör Elektrik Teknikeri/Teknisyeni alanında alım yapacak. Peki, TRT personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan o şartlar...

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TRT tarafından duyurulan personel alımında başvuru şartları şu şekildedir;

- Meslek yüksek okullarının Elektrik veya benzeri bölümlerinden mezun,

- Meslek liselerinin Elektrik veya Elektrik - Elektronik (YG Sistemleri, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü veya Endüstriyel Bakım-Onarım) bölümlerinden mezun,

- Jeneratör gruplarının işletme ve bakımı konularında en az 2 yıl deneyimli

- İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi, dinamik, dikkatli ve takım çalışmasına yatkın,