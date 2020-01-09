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  • 09.01.2020 15:24
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:24

Koza-İpek Holding hisseleri 'ye devredildi!

Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme sanıkları 4 yıl ile 79 yıl arasında hapis cezasına çarptırırken holdingin tüm hisselerinin ’ye devredilmesine karar verdi.

Koza-İpek Holding hisseleri Hazine'ye devredildi!

Holding hisselerinin tarafından müsaderesine karar verildi. Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme sanıklara 4 yıl ile 79 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Mahkeme Koza İpek holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan ait hisselerin müsadere yoluyla Hazine'ye devredilmesine hükmedildi.

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