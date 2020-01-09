Koza-İpek Holding hisseleri Hazine'ye devredildi!

Koza İpek Holding hisselerinin Hazine tarafından müsaderesine karar verildi. Koza-İpek Holding davasında mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme sanıklara 4 yıl ile 79 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.
Mahkeme Koza İpek holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan ait hisselerin müsadere yoluyla Hazine'ye devredilmesine hükmedildi.
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