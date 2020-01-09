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  • 09.01.2020 15:23
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 15:23

İşte 'e göre en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar!

Sistemi fonları, günün en fazla kazandıran ve kaybettiren fonları açıkladı. Buna göre, en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

İşte BES'e göre en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar!

Sistemi () fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 1,27 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile " " fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

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