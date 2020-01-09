YTB Türkiye Bursları başvuruları ne zaman başlıyor? Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından uluslararası öğrencilere Türkiye'de yüksek öğrenim fırsatı sunan Türkiye Bursları başvuruları özellikle şu aralar merakla bekleniyor. Burs programıyla dünyadaki önemli eğitim merkezleri arasına giren Türkiye, uluslararası öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. Peki, YTB burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

YTB TÜRKİYE BURSLARI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlıkça yürütülen ve dünyanın en kapsamlı burs programı kabul edilen "Türkiye Bursları" 2020 yılı başvuruları 10 Ocak'tan itibaren yapılabilecek.

YTB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yüzlerce ülkeden öğrencilere Türkiye'nin en prestijli üniversitelerinin kapılarını açan burslara, "www.turkiyeburslari.gov.tr" adresinden başvurulabilecek.