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  • 09.01.2020 08:58
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 08:58

9 Ocak hangileri? güncel liste

güncel liste merak ediliyor. 9 Ocak tarihli evde akım aylığının hangi illere yatırıldığı konusunda vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Evde bakım maaşı, evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına verilmektedir. Peki, hangileri? İşte ile ilgili tüm detaylar...

9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından yararlanan vatandaşlar, maaşların ne zaman yatacağını araştırmaya başladılar. Bu bağlamda, illerin güncel listesi araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım aylığı hesaplara yattı mı? İşte detaylar...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE YAYINLANDI MI?

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlıyor. Bu ayın evde bakım maaşları henüz yatmadı. Evde bakım maaşlarının hangi illere yattığını gösteren güncel liste belli olduğunda takvim.com.tr üzerinden öğrenebilirsiniz.

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