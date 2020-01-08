Dolar son dakika... Birkaç gündür hafif dalgalı seyir izleyen dolar kurunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş görüldü. Döviz yatırımcıları, euro ve dolardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

9 Ocak 2020 tarihli güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...