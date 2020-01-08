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  • 09.01.2020 07:47
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 07:47

son dakika! Trump'ın açıklamalarından sonra dolarda hareketlilik! ve , kaç TL?

da son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ABD-İran arasındaki gerilim sonrası piyasalarda hareketlilik yaşanmış, döviz kurları hafif dalgalanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolarda düşüş yaşandı. Yatırımcılar döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 9 Ocak güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Birkaç gündür hafif dalgalı seyir izleyen dolar kurunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el Esed üssü ile Erbil üslerine yönelik füze saldırıları üzerine Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump'ın açıklamalarının ardından dolarda düşüş görüldü. Döviz yatırımcıları, euro ve dolardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 9 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

9 Ocak 2020 tarihli güncel döviz kurları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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