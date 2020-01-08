Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.5 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.
- Ekonomi
- 08.01.2020
- Gazete
Emeklilerin maaş ödemeleri hangi günler yapılıyor? Emekli ödeme günleri tahsis numarası 9,7,5,3,1,8,6,4,2,0
Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. İşçilerin kıdem tazminatı tavanı 6 bin 730 liraya yükselirken, memurların maaş katsayısı Ocak zammıyla arttı. Ayın 15’inde zamlı maaş alacak memurlara, 14 günlük zam farkı ödenecek. Peki SSK emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? İşte tahsis numaralarına göre emeklilerin zamlı maaş günleri...
Ocak zamlarını öğrenen emekliler, yeni maaşlarına kavuşuyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 6.5 zammın yansıtıldığı maaşları ayın 17'sinden itibaren yatırılmaya başlıyor.
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