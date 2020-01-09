Altın fiyatları son dakika: Gram altın sert düştü, çeyrek altın yükseldi! 9 Ocak canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika... Altın yedi yılın zirvesinden döndü. ABD ile İran arasında yaşanan gerginliğin ardından 1,600 doları aşarak Mart 2013'ten bu yana en yüksek düzeyi gören altın 1,579.80 düzeyine çekildi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından altın fiyatları düşüşe geçti. 306 liraya ulaşan gram altın dünkü işlem gününde 300 liranın altında seyretmeye başladı. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Ocak canlı altın fiyatları...