Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) pay vadeli işlemlerde de 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı.