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  • 09.01.2020 19:34
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:34

9 Ocak 2020 Perşembe günü 'da iki rekor

, 'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı. 'ta da pay vadeli işlemlerde 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaşıldı.

Borsa İstanbul'da iki rekor

, 'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye ulaştı.

Borsa , Pay Piyasası'nda bugün 20 milyar 166 milyon 440 bin 51 liralık işlem hacmi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda () pay vadeli işlemlerde de 2 milyar 47 milyon 573 bin 899 liralık işlem hacmi ile rekor seviyeye çıktı.

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