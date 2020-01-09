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  • 09.01.2020 10:11
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 10:11

Son dakika: güne yükselişle başladı

Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,09 artışla 115.236,49 puandan başladı. Analistler, ABD Başkanı 'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya sında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.360 puan ve yüzde 2,09 değer kazancıyla 115.236,49 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 2,74 ve holding endeksi yüzde 1,83 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,06 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün 110.746 puana kadar gerilemesinin ardından gelen güçlü alımlarla yükselişe geçen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,25 artışla 112.876 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Başkanı 'ın dün akşamki açıklamaları sonrası ABD ile arasındaki gerilimin azaldığını belirterek, buna paralel dünya sında yükseliş, petrol ve altın fiyatlarında düşüşler görüldüğünü ifade etti.

İran'ın saldırganlığına ekonomik yaptırımlar ile karşılık verileceğini dile getiren Trump, ayrıca NATO'nun sürecine daha çok müdahil olmasını isteyeceğini kaydetti.

Karşılıklı askeri atakların yerine ekonomik yaptırımların gündeme gelmesi ve NATO vurgusu ile diplomasinin geri geleceğinin anlaşılmasının, piyasalarda iyimserliği artırdığını dile getiren analistler, Türk lirası varlıklarındaki pozitif seyrin devam etmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'nın sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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