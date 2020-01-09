9 Ocak altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem gördü. Peki, 9 Ocak anlık Cumhuriyet, yarım, tam, gram ve altın fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
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