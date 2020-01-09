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  • 09.01.2020 18:57
  • Son Güncelleme: 09.01.2020 19:00

nda düşüş başladı! 9 Ocak anlık Cumhuriyet, yarım, tam, gram ve altın fiyatı kaç TL oldu?

nda aşağı yönlü bir seyir görülüyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,68 azalışla 293,70 liradan tamamladı. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,70 lira oldu. Altın piyasasında, en düşük 292 bin 400 lira, en yüksek 301 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,18 azalışla 292 bin 400 liradan tamamladı. Altın alıp yatırım yapan vatandaşlar bu kapsamda hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte 9 Ocak anlık Cumhuriyet, yarım, tam, gram ve altın fiyatı

Altın fiyatlarında düşüş başladı! Çeyrek altın kaç TL?

9 Ocak altın fiyatları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Bugün İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 478,00 lira, Cumhuriyet altını 1.955,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,68 düşüşle 293,70 liradan işlem gördü. Peki, 9 Ocak anlık Cumhuriyet, yarım, tam, gram ve altın fiyatı kaç TL oldu? İşte piyasalarda güncel durum

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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