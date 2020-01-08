Emekli promosyon zammı, yeni yıldaki zam oranlarının belli olmasının ardından yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bankaların promosyon yarışı sürerken emekli promosyon zammı kaç TL oldu sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İkinci promosyon ödemesi için tarih yaklaştı. Peki, emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor?
İŞTE EMEKLİLERE SUNULAN PROMOSYON TEKLİFLERİ
ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.
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