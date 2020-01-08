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  • 08.01.2020 19:43
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 19:56

Tarih yaklaşıyor! zammı kaç TL oldu? Emeklilere ne kadar ödemesi yapılıyor?

zammı kaç TL oldu? Geçen hafta emekli ve memur emeklisi vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Yılın ilk altı ayındaki zam oranının belli olmasının ardından emekli vatandaşlar oldu sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen birçok banka için çeşitli teklifler sunuyor. Peki, emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor? İşte bankalar tarafından sunulan promosyon ödemeleri...

Tarih yaklaşıyor! Emekli promosyon zammı kaç TL oldu?

Emekli promosyon zammı, yeni yıldaki zam oranlarının belli olmasının ardından yaklaşık 12.5 milyon vatandaşın gündeminde yerini aldı. Bankaların promosyon yarışı sürerken emekli promosyon zammı kaç TL oldu sorusu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İkinci promosyon ödemesi için tarih yaklaştı. Peki, emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapılıyor?

İŞTE EMEKLİLERE SUNULAN PROMOSYON TEKLİFLERİ

ZİRAAT BANKASI: 450 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

VAKIFBANK: 450 liraya varan promosyon ödemesi yapılıyor.

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