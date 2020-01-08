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  • 08.01.2020 20:10
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 20:10

yükseldi, düştü! 8 Ocak anlık gram ve kaç TL?

nda son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Bugünkü kapanışta Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,17 artışla 301,80 liradan tamamladı. Altının kilogram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 302 bin liraya yükseldi. Bu kapsamda altın alıp yatırım yapan vatandaşlar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Altın fiyatlarında dün yaşanan düşüşün ardından bugün aşağı yönlü seyrin yukarı yöne doğru hareket ettiği görülüyor. Peki, 8 Ocak anlık gram ve kaç TL oldu? İşte altın fiyatlarında güncel durum

Altın fiyatları yükseldi! Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü. İşte 8 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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