Halk arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altında hareketlilik sürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 491,00 lira, Cumhuriyet altını 2.009,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 301,80 liradan işlem gördü. İşte 8 Ocak anlık gram ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?