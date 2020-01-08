Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.01.2020 17:46
  • Son Güncelleme: 08.01.2020 17:46

'den kararı! Uçuşlar başlıyor

(), markası ile Sabiha Gökçen'den yurt dışına sefer başlatma kararı aldı. Karar KAP'a bildirilirken, uçuşların 2020 yaz tarifesi itibarıyla başlatılacağı duyuruldu.

THY'den AnadoluJet kararı! Uçuşlar başlıyor

(), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den AnadoluJet kararı! Uçuşlar başlıyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri