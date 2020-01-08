THY'den AnadoluJet kararı! Uçuşlar başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı aldı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Türk Hava Yolları, büyüme stratejileri kapsamında 2020 yaz tarifesi itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ortaklığımızın AnadoluJet markası ile dış hat seferlere başlama kararı almıştır." ifadelerine yer verildi.