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  • 07.01.2020 17:40
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 17:42

'den ek sefer açıklaması

Sabiha Gökçen'in Pegasus uçağının pisten çıkması nedeniyle uçuşa kapatılmasının ardından yolcuların mağduriyet yaşamaması için çaba gösteren , İstanbul Havalimanı'na 20 ek sefer daha planladı.

THY'den ek sefer açıklaması

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçak pistten çıktı. Yaşanan kazanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşa kapatıldı. Yolcu mağduriyetini gidermek isteyen , Sabiha Gökçen'e planlanan uçuşların aksamasının ardından İstanbul Havalimanı'na 20 ek sefer planlandığını duyurdu. Açıklamayı THY Basın Müşaviri yaptı. Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

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