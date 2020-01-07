THY'den ek sefer açıklaması

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçak pistten çıktı. Yaşanan kazanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşa kapatıldı. Yolcu mağduriyetini gidermek isteyen THY, Sabiha Gökçen'e planlanan uçuşların aksamasının ardından İstanbul Havalimanı'na 20 ek sefer planlandığını duyurdu. Açıklamayı THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptı. Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydan kapalılığı devam etmektedir. Misafirlerimizin mağduriyetini gidermek amacıyla İstanbul Havalimanından 20 ek sefer planladık. Meydan operasyonlara yeniden açıldığında tam kapasite hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.
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