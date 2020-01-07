2020 güncel emekli maaşları ne kadar oldu? Ocak ayının ilk günlerinden beri emekli vatandaşların gündeminde yer alan yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammında belirleyici etken oldu. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

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