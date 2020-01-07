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  • 07.01.2020 17:03
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 17:03

Gözler orada! zam farkları ne zaman ödenecek? 2020 güncel emekli maaşları ne kadar oldu?

3 Ocak Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte yeni yılın ilk altı ayında emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yüzde 6,45'e karşılık geliyor. Yaklaşık 12.5 milyon emekli vatandaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte " zam farkları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2020 yılı güncel emekli maaşları...

Emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek?

2020 güncel emekli maaşları ne kadar oldu? Ocak ayının ilk günlerinden beri emekli vatandaşların gündeminde yer alan yeni yıl zam oranına ilişkin detaylar netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaş zammında belirleyici etken oldu. Bu yıl emeklilere 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi ve ikinci promosyon var. Peki, emekli maaşı zam farkları ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan sorunun yanıtı...

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. SGK emeklilerine ise ödemeler tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 26'sı arasında yapılıyor. Yeni yıl zam farklarının da ilk maaşlarla birlikte yatırılması öngörülüyor.

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM ORANI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 6,45 zam alacak. Memur emeklileri ise Ocak ayında yüzde 1.5 enflasyon farkıyla birlikte yüzde 5.5 zam alacak.

Güncel emekli maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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