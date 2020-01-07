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  • 07.01.2020 10:37
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 10:37

Dev proje yarın açılıyor! Rekor sürede tamamlandı

'yi bölgenin enerji üssü yapacak ve 'nın doğalgazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak olan projesinin açılışı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle yapılacak. Törene Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Putin de katılacak.

Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle gerçekleştirilecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılması bekleniyor.

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