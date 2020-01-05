Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.01.2020 18:56
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 18:58

'da gaz sevkiyatı resmen başladı!

Rus gazını ve Avrupa’ya iletecek doğalgaz boru hattından gaz sevkiyatı resmen başladı. Yunanistan ve ’nın, TürkAkım doğalgaz boru hattından gaz alımına başladığı belirtildi.

TürkAkım'da gaz sevkiyatı resmen başladı!

doğalgaz iletim operatörü Bulgartransgaz'ın CEO'su Vladimir Malinov, BNR radyosuna yaptığı açıklamada, " ile sınırdaki Istranca-2 olan yeni noktadan Rus gazının sevkiyatı başarıyla yapılıyor. Bu projenin üstünlükleri güvenlik ve ekonomik verimliliktir. Bunun nihai fiyat ve nihai tüketici üzerinde olumlu etkisi olacak" ifadelerini kullandı.

Rus doğalgazının teslimat noktasının, Romanya sınırındaki Negru-Vode yerine Türkiye sınırındaki Istranca'ya değiştirilmesinin, nakliye masraflarında da tasarruf sağlayacağını kaydeden Bulgar yönetici, " ve Yunanistan da Istranca-2 noktasından gaz alımına başladı" dedi.

Trans-Balkan boru hattından gaz akışının 1 Ocak itibarıyla durduğunu bildiren Malinov, bununla birlikte gerektiğinde bu sisteme de başvuracaklarını kaydetti.

8 OCAK'TA AÇILIYOR
, Rus gazının Avrupa'ya açılan yeni kapısı. ile arasında 2016'da atılan imzaların ardından yapımına 2017 yılında başlandı. 15 milyon hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev projede sona gelindi. Kıyıköy'deki terminal, gaz dağıtımı için hazır.

ERDOĞAN VE PUTİN AÇILIŞI YAPACAK
Enerjide ticaret merkezi olmayı hedefleyen Türkiye dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. üzerinden gelen 2 hatla 31,5 milyar metreküp doğal gaz Türkiye'ye ulaşacak.

üzerinden Anadolu'ya uzanan dev doğalgaz boru hattı, yeni yılda açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla 8 Ocak'ta ilk gaz akışı sağlanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkAkım'da gaz sevkiyatı resmen başladı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri