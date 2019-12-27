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  • 27.12.2019 21:22
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 21:52

Son dakika: Bakan Dönmez'den TürkAkım ile ilgili önemli açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız." dedi.

TürkAkım ile ilgili önemli açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dönmez, "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz. Hem doğudan hem de kuzeyden gelen doğal gaz hatlarıyla uluslararası piyasalarda vazgeçilmez olacağız." dedi.

Dönmez, "Elektrikli araçlar için kollarımızı sıvadık, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu öngörüyle gerçekleştirdiğimiz şebeke yatırımlarımız çerçevesinde piyasaya çıkacak elektrikli araçların şarjı noktasında altyapı sıkıntımız da bulunmuyor." diye konuştu.

"İstanbul Boğazı'ndan son 10 yılda 89 bini petrol ve ürünleri gibi tehlikeli madde taşıyan tankerler olmak üzere toplamda 462 bin gemi geçtiğini görüyoruz." ifadesini kullanan Dönmez, şunları söyledi:

"Sadece bu yılın ilk 9 ayında ise 30 bin 352 gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Bunun 6 bin 713'ü ise yine petrol ve ürünleri başta olmak üzere tehlikeli madde taşıyan tankerler. Bu tankerler doğa ve çevre katliamına sebep olabilecek kimyasal maddeler taşıyor. Boğazda her an Allah muhafaza bir kaza olabilir." dedi.

Bakan Dönmez, "Ben 'Elektriğimi tamamen yenilenebilir kaynaklı olarak kullanmak istiyorum' diyen birey ve şirketler, elektriğini yenilenebilir kaynaklardan kullanabilecek. İnşallah bu tarifemizi de 2020'de başlatacağız. 2020 yerli ve yenilenebilir enerjinin yılı olacak." dedi.

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