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  • 05.01.2020 15:15
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 15:15

ve su kaybı için harekete geçti! Her damlası takip edilecek!

Su kayıplarının ciddi boyutlara ulaştığı günümüzde yıllık zarar 5 milyar lirayı aştı. Konuyla ilgili harekete geçen ve , yurt dışından getirilen bir programla her borudaki su akışını takip edecek.

Her damlası takip edilecek!

Yıllık zararı 5 milyar liradan fazla olan su kayıplarının azaltılması konusunda önemli bir çalışmaya imza atan ve , ABD Çevre Koruma Ajansı'nın geliştirmiş olduğu bir programı Türkçeye çevirerek belediyelerin kullanımına sundu.

Program ile her borudaki su akışı, her noktadaki basınç, her depodaki suyun yüksekliği gibi birçok konu takip edilecek.

Öte yandan Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce, Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği hazırlanırken, su kayıp oranlarının belirli oranlara indirilmesi yükümlülüğü getirildi.

Büyükşehir ve il belediyelerin su kayıp oranlarını 2023'e kadar yüzde 30'a, 2028'de ise yüzde 25'e indirmesi gerekiyor. Su kayıplarının yüzde 25'e düşürülmesiyle bir yılda yaklaşık 8 milyon metreküp suyun, 110 bin nüfuslu bir şehrin 1 yıllık su karşılayabilecek.

Yapılan araştırmalarda 'nin su kaynaklarını daha verimli kullanılmadığı takdirde, 2030'dan itibaren su sıkıntısı çeken bir ülke durumuna düşeceği belirtiliyor. Belediyelerin faturalandırdığı su kullanımı ile kaynaktan çektiği su miktarı dikkate alındığında, kayıp-kaçak oranı yüzde 36 civarında. Bunun da yaklaşık 2 milyar metreküp suya yani yaklaşık 27 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık geldiği ifade ediliyor.

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