2018 2. dönem buzağı destek ödemeleri çiftçiler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2018 yılı 2. dönem ödemesi henüz yapılmadı. Yetiştiriciler, desteğini hangi yetiştirici/üretici örgütü üzerinden almak istiyorsa, almak istediği örgütü üzerinden, herhangi bir örgüte üye olmayanlar ise doğrudan il/ilçe müdürlüklerine başvururlar. Destekten faydalanabilmek için buzağıların taşımaları gereken bazı özellikler bulunmaktadır. 2020 yılı desteklemeleri kapsamında, başvuru yapmak isteyen üreticilerin buzağılarının 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve E-Islah veri tabanına kayıtlı, programlı aşıları tamamlanmış olması gerekmektedir.

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