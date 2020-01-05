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  • 06.01.2020 09:07
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:07

Sigara mı yapıldı mı? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? İşte 6 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları iddiası!

Sigara mı ile ilgili haberler gündemdeki yerini koruyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan 6 Ocak sigara fiyat listesine göre 2020 sigaralara zam geleceği iddia edildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında yapılan son zamlardan sonra yeni bir zam daha gelip gelmeyeceği büyük merak konusu oldu. Konuyla ilgili gözler sigara şirketlerine çevrildi. Bu anlamda Sigara zammı yapıldı mı? 6 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları doğru mu? Sigaraya kaç TL zam yapılacak? Gibi sorular şimdiden sorulmaya başlandı. Sigaraya geçtiğimiz aylarda zam gelmişti. Bazı sigara markalarına 3 TL zam yapılmıştı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi...

5 Ocak 2020 zamlı sigara fiyatları iddiası!

Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına düzenleme geleceği iddia edildi. Bunun nedeni ise sosyal medyada gezen 6 Ocak 2020 zamlı sigara listesi oldu. Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarına 1-3 TL'lik zam gelerek 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi... Peki yeni yıl için belirtilen sigara zammı doğru mu? Önümüzdeki sene sigaraya sağlam bir zam gelecek mi? İşte zamlı sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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