Sigara zammı ne kadar? Yeni yılda sigaraya zam yapılacak mı? Sigara tiryakileri bu sorulara yanıt arıyor. Yeni yılda sigara fiyatlarına düzenleme geleceği iddia edildi. Bunun nedeni ise sosyal medyada gezen 6 Ocak 2020 zamlı sigara listesi oldu. Geçtiğimiz aylarda sigara fiyatlarına 1-3 TL'lik zam gelerek 12 TL'ye satılan bir sigara 15 TL'ye, 16 TL'ye satılan bir sigara da 17 TL olmuştu. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Peki Sigaraya 2020'de zam gelecek mi? İşte güncel sigara fiyat listesi... Peki yeni yıl için belirtilen sigara zammı doğru mu? Önümüzdeki sene sigaraya sağlam bir zam gelecek mi? İşte zamlı sigara fiyat listesi...

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...