Kadın işçi, doğum sonrası üç yıldır çalıştığı şirketteki mesaisine başladı. Emziren bir anne olması nedeniyle gece ve günlük 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması gerektiğini belirten genç anne, yasal düzenlemeleri hatırlatarak çalışma saatlerinin düzeltilmesini işverenden talep etti.

İşveren çalışma koşullarının değiştirilmeyeceğini ve 24/48 olan vardiya düzeninde çalışması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine işverene yazılı dilekçe ile başvuran genç anne, işverence yazılı fesih bildirimi yapılmaksızın İş Kanunu'nin 25/2. maddesine göre işten çıkarıldı.