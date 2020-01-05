Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.01.2020 12:35
  • Son Güncelleme: 05.01.2020 12:39

Yargıtay'dan flaş kararı! Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Bursa'da doğum sonrası çalıştığı yerde yeniden mesaiye başlayan bir kadın, iş yerinde işverene çalışma şartlarındaki aksaklıkları ifade ettiği bir dilekçe yazdı. Dilekçenin ardından tazminatsız şekilde kovulan kadına müjdeli haber yargıtaydan geldi. Yargıtay dilekçenin verilmesinin kadın işçinin 'hak arama hürriyeti' içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Kadın işçi, doğum sonrası üç yıldır çalıştığı şirketteki mesaisine başladı. Emziren bir anne olması nedeniyle gece ve günlük 7,5 saatten fazla çalıştırılmaması gerektiğini belirten genç anne, yasal düzenlemeleri hatırlatarak çalışma saatlerinin düzeltilmesini işverenden talep etti.

İşveren çalışma koşullarının değiştirilmeyeceğini ve 24/48 olan vardiya düzeninde çalışması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine işverene yazılı dilekçe ile başvuran genç anne, işverence yazılı fesih bildirimi yapılmaksızın İş Kanunu'nin 25/2. maddesine göre işten çıkarıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYargıtay'dan flaş kıdem tazminatı kararı! Çalışan herkesi ilgilendiriyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri