Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini açıklaması, vatandaşı da esnafı da sevindirdi.
İNDİRİM KALICI OLSUN
Vatandaşlar, indirim dolayısıyla Bakan Albayrak'a teşekkür ederek, "KDV indiriminin yapılması çok güzel oldu. Özellikle yeni evlenecek çiftlerimiz için bu indirim çok anlamlı olacak. Bu durum piyasanın da hareketlenmesini sağlayacaktır. Farklı sektörlerde de indirim bekliyoruz" dedi. Bu indirimin kalıcı olmasını beklediklerini vurgulayan esnaf ise "Düğün alışverişi yapacaklar için bu indirim çok iyi oldu. İnşallah indirimler beyaz eşyada da olur. Kalıcı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesiyle yüzde 9.15'lik bir kar elde edilecek. Evlenecek bir çiftin faturası 3 bin lira azalacak.
SEKTÖR 60 MİLYARA KOŞUYOR
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç şunları söyledi: "KDV indiriminin kalıcı olması bizim için çok önemli. Zamanlaması da çok güzel oldu. KDV indirimiyle iç pazarda haksız rekabet ortadan kalkar. Tüketici çok daha uygun fiyata ürün alacak. Enflasyona olumlu etki edecek. İç pazar satışları artacak. İç pazar satışlarının bu yıl 60 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. İndirim istihdamı da artıracak"
Özlem KAMER TERCANLI
İNDİRİM KALICI OLSUN
Vatandaşlar, indirim dolayısıyla Bakan Albayrak'a teşekkür ederek, "KDV indiriminin yapılması çok güzel oldu. Özellikle yeni evlenecek çiftlerimiz için bu indirim çok anlamlı olacak. Bu durum piyasanın da hareketlenmesini sağlayacaktır. Farklı sektörlerde de indirim bekliyoruz" dedi. Bu indirimin kalıcı olmasını beklediklerini vurgulayan esnaf ise "Düğün alışverişi yapacaklar için bu indirim çok iyi oldu. İnşallah indirimler beyaz eşyada da olur. Kalıcı olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu. KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesiyle yüzde 9.15'lik bir kar elde edilecek. Evlenecek bir çiftin faturası 3 bin lira azalacak.
SEKTÖR 60 MİLYARA KOŞUYOR
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç şunları söyledi: "KDV indiriminin kalıcı olması bizim için çok önemli. Zamanlaması da çok güzel oldu. KDV indirimiyle iç pazarda haksız rekabet ortadan kalkar. Tüketici çok daha uygun fiyata ürün alacak. Enflasyona olumlu etki edecek. İç pazar satışları artacak. İç pazar satışlarının bu yıl 60 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. İndirim istihdamı da artıracak"
Özlem KAMER TERCANLI
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